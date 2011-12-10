سه خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب لاتین به مناسبت هفته پژوهش 20 تا 23 آذر ماه سال جاری در دانشگاه بوعلی سینا همدان دایر می شود.

این نمایشگاه با شرکت نمایندگی های ناشران معتبر خارجی در ایران برگزار خواهد شد.

کتاب های موجود در این نمایشگاه از تالیفات سال 2009 به بعد است که با 20درصد تخفیف ارائه می شود.

نشر آرنگ، آریا، خدمات کتاب، دانش ارزین جهان، نگارستان آبی، ویژه نشر از جمله ناشران حاضر در این نمایشگاه هستند

نمایشگاه کتاب لاتین دانشگاه بوعلی سینا همدان در مسجد بزرگ دانشگاه دایر می شود و از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر و 13 بعداز ظهر تا 17 عصر پذیرای علاقمندان خواهد بود.

160 عنوان کتاب دفاع مقدس در همدان منتشر شده است

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: تاکنون بیش از 130 هزار جلد کتاب در قالب 160 عنوان کتاب دفاع مقدس در همدان منتشر شده است.

جعفر زمردیان افزود: اقدامات انجام شده در خصوص انتشار کتاب در سال های اخیر و کسب رتبه های برتر در جشنواره های ادبی بیانگر سیر صعودی توان نویسندگان همدانی است.

وی اضافه کرد: کسب رتبه های برتر ادبیات دفاع مقدس همدان در جشنواره های ادبی و انتخاب کتاب سال دفاع مقدس توسط نویسندگان و ناشران و حامیان نشان از پیشرفت در این حوزه است.

زمردیان اظهار داشت: کتاب های "گنج نامه" اثر محسن صیفی کار، "بی سیم ها به گوشند" اثر مصطفی رحیمی، "سرد سفید" نوشته کاوه بهمن و "بهار 82 " تالیف گلعلی بابایی در جشنواره های ادبی و انتخاب کتاب سال دفاع مقدس شایسته شدند.

وی گفت: این موفقیت ها نشان از سیر صعودی اقدامات و توان نویسندگان، طراحان، ناشران و حامیان استان همدان در حوزه ادبیات دفاع مقدس است.

تالیف کتاب "مبارزه با جنگ نرم" در نهاوند

مدرس دانشگاه پیام نور نهاوند کتابی را با موضوع "مبارزه با جنگ نرم" تالیف کرد.

حسین ملکی، مولف این کتاب اظهار داشت: برای چاپ این کتاب مدت دو سال به مطالعه پس در زمینه جنگ نرم مشغول بوده ام.

وی با بیان اینکه این کتاب در سال های آینده در دانشگاه ها تدریس خواهد شد، گفت: عناوین این کتاب شامل شش بخش و 157صفحه است.

مدرس دانشگاه پیام نور نهاوند اضافه کرد: از ویژگیهای مهم این کتاب به روز و قابل فهم بودن آن برای دانشجویان است.

ملکی اظهار داشت: در جنگ نرم یکی از راههای نفوذ دشمنان در جامعه، شایعه پراکنی در مواقع حساس و بحرانی است که در این کتاب راه حل های مقابله با این شایعه پراکنی بیان شده است.