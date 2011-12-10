واکنش باهنر به احضار نمایندگان درباره پرونده فساد بزرگ/ خط قرمزی وجود ندارد

محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرونده فساد بانکی اخیر و همچنین احضار سه نماینده مجلس از سوی قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده باید قاطع، عاقلانه و بدون رعایت خط قرمزها عمل کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در جریان این پرونده شاید برخی ابتدا احضار شده و بعد از باز جویی های مربوطه بی گناهی آنها ثابت شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد: برخی نیز هستند که شاید از سوی قوه قضائیه احضار نشوند اما در جریان رسیدگی به این پروند و کشف اطلاعات جدید مجرم شناخته شوند.

باهنردر ادامه از قوه قضائیه خواست تا بدون اغماض و رعایت خط قرمز ها حتی در احضار نمایندگان مجلس و بازجویی از آنها این پرونده را به نتجیه رسانده و احکام صادر شده در این خصوص را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درپایان تصریح کرد: برای رسیدن به اینکه چه کسی در این پرونده مقصر است باید منتظر باشیم تا قوه قضائیه بعد از تنظیم دادخواست حکم نهایی خود را در خوصوص متهمین این پرونده فساد بانکی صادر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نز پیشتر درباره برخی اعمال فشارها بر این پرونده و شخص محسنی‌ اژه‌ای، به بیانیه مجلس در حمایت از محسنی‌اژه‌ای اشاره کرد و گفت: در آن بیانیه مطرح شد که هیچ مقامی حق ندارد نسبت به این پرونده و همه پرونده‌های قضایی به قوه‌قضاییه و مسئولان آن فشار بیاورد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کسی ناظر رسیدگی به این پرونده است که همه ویژگی‌های لازم را از لحاظ سابقه روشن، مردم‌گرایی، ساده‌زیستی و مبارزه با فساد دارد.

همچنین در آخرین جلسه سران سه قوه نیز بر این موضوع تاکید شد که قوای سه گانه در ریشه کن کردن فساد هم نظر باشند و هیچگونه خطوط قرمزی در رسیدگی به مسئله وجود نداشته باشد.

