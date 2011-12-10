چهار خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم نهاوند نایب قهرمان لیگ برتر جودو بانوان کشور شد.

بر اساس این گزارش تیم نهاوند در هفته آخر رقابت های لیگ جودوی زنان کشور که با حضور هفت تیم در سالن افراسیابی تهران برگزار شد، با کسب 27 امتیاز دوم شد.

تیم بوژان لرستان با کسب 36 امتیاز عنوان قهرمانی این رقابتها را به دست آورد و تیم‌های هیئت جودوی شهرستان نهاوند و آموزشگاه زبان وزیر نیز به ترتیب عناوین دوم و سوم لیگ جودوی زنان کشور را کسب کردند.

در این رقابت‌ها تیم جودوی همدان عنوان ششم را کسب کرد.

حضور قایقرانان همدانی در اردوی تیم ملی

سه قابقران همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

آرزو حکیمی و نرگس خدابنده لویی در بخش بانوان و محمد ولدی در بخش آقایان به اردوی تیم ملی قایقرانی دعوت شدند

این اردو از امروز به مدت سه هفته در محل کمپ تیمهای ملی در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

این اردوی انتخابی برای حضور قایقرانان در مسابقات المپیک 2012 لندن برگزار می شود.

برگزاری کلاس مربیگری ایروبیک در نهاوند

کلاس مربیگری ایروبیک درجه سه بانوان در نهاوند برگزار شد.

این کلاس عملی ایروبیک با حضور 25 شرکت کننده در سالن ورزشی حجاب نهاوند آغاز شده و تا 22 آذرماه ادامه خواهد داشت.

این کلاس زیر نظر مدرس فدراسیون منیژه حبیبی پور برگزار می شود و شرکت کنندگان در این کلاس آخرین قوانین و مقررات ایروبیک را فرا می گیرند.

این دوره زیر نظر فدراسیون آمادگی و جسمانی در حال برگزاری است و به افراد برتر مدرک مربیگری درجه اهدا می شود.

بانوان شمشیرباز همدان مقام سوم کشور را کسب کردند

تیم شهدای شهرداری همدان در هفته اول لیگ برتر شمشیربازی بانوان کشور در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بازیهای این هفته در مجموع سه اسلحه تیم های هواپیمایی تابان، موسسه رسانه برتر اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان به صدر جدول رسیدند.

در این دور تیم باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای شهرداری همدان با 24 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

تیم همدان را در سه اسلحه، 12 نفر به مربیگری گلاره زرنگار و طاهره زارعی و به سرپرستی انسیه مختاری نژاد تشکیل می دهند.