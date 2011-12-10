کارگاه علمی پیشگیری از وقوع جرم گلستان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان گلستان ظهر شنبه در کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم استان با بیان اینکه پیشگری همیشه مقدم بر درمان است گفت: تشکیل این کارگروه نشان از شکل گیری یک عزم جدی بین مسئولان و متولیان امر دراستان برای انجام کار برنامه ریزی شده در این بخش است.

احمد فاضلیان افزود: ‌در این کارگاه، متولیان امر و افرادی که به نوعی دست اندر کار پیشگیری از جرم هستند با حضور در کنار یکدیگر، اولویت های برنامه پیشگیری در هر شهرستان را بر اساس جرائم و آسیب های اجتماعی هر منطقه ارائه و با نظر کارشناسان روی راهکارهای اجرایی آن بحث و تبادل نظر می کنند.

وی افزود: ‌شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی طی امروز و فردا باید 7 اولویت جرم و آسیب اجتماعی موجود در شهرستان مورد نظر را پس از بحث و تبادل نظر در قالب کارخواست های تشکیل شده از مسئولان قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و فرهنگی اجتماعی هر شهرستان اعلام کنند.

وی اظهار داشت: پس از اعلام اولویت های شهرستان ها بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، اولویت رسیدگی به یک جرم و آسیب اجتماعی خاص برای هر کارخواست شهرستانی تعیین می شود.

فاضلیان تصریح کرد: سپس اعضای این کارخواست ها با مشورت و تعامل، راهکارهای علمی و اجرایی برای کاهش بسترهای وقوع جرم و زمینه های فرهنگ سازی را ارائه می کنند که توسط کارشناسان بررسی، کنترل، نظارت و امتیازدهی می شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان این که برنامه های اجرایی پیشگیری از وقوع جرم در این کارگروه ها بر اساس ویژگی های بومی ، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه تدوین می شود تصریح کرد:‌ استفاده از توانمندی ها وپتانسیل های موجود در هر منطقه برای پیشگیری از وقوع جرم، منطقی ترین روش در امر پیشگیری است.



فاضلیان، برگزاری این کارگاه را مبنایی برای تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در آینده نزدیک عنوان کرد و گفت: استفاده ی مناسب از توانمندی های همه دستگاه های متولی پیشگیری های اجتماعی - فرهنگی، وضعی - انتظامی و حقوقی - قضایی از اهداف برگزاری این کارگروه در استان است.

به گفته وی در این کارگاه آموزشی دو روزه که نخستین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در استان است روسای دادگستری ها، دادستان ها، مدیران دستگاه های اجرایی، اعضای شورای تامین، روحانیون و اساتید دانشگاه های گنبد کاووس، آزادشهر، رامیان، مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه تپه حضور دارند.



وی تصریح کرد: در آینده نزدیک این کارگاه برای شهرستان های غرب استان نیز برگزار خواهد شد.