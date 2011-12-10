به گزارش خبرنگار مهر، در حالی اذان مغرب به افق قم در ساعت 17 و 17 دقیقه فرا می‌رسد که اندک زمانی تا کامل شدن ماه‌گرفتگی باقی است و بیشترین تاریکی ماه در ساعت 18 و 2 دقیقه خواهد بود و ماه تنها در ارتفاع 13 درجه‌ای قرار دارد.



برنامه رصد ماه گرفتگی در سه منطقه قم انجام می‌‌شود که از جمله آن‌ها مجتمع فرهنگی نور به آدرس نیروگاه، بلوار شاهد، میدان امام حسین(ع) خواهد بود که از برنامه‌های این مرکز، رصد ماه گرفتگی و برگزاری نمایشگاه نجوم است.



منطقه دومی که در قم برنامه‌های آموزشی و رصد ماه گرفتگی را برای علاقمندان فراهم خواهد کرد، موسسه خیریه مجمع سادات موسوی به آدرس خیابان امامزاده ابراهیم کوچه 32 است.



در خانه نجوم قم به آدرس ابتدای بلوار امین، روبروی بلوار جمهوری، رصدخانه مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی نیز رصد ماه گرفتگی، برنامه آموزشی و نمایشگاه نجوم دایر خواهد شد.



جدول رویت پذیری ماه گرفتگی در قم



جدول رویت پذیری ماه گرفتگی در قم بدین گونه خواهد بود که ورود به سایه در ساعت 16و 16 دقیقه ، آغاز گرفتگی کامل ماه در ساعت 17 و 36 دقیقه، حداکثر گرفتگی ماه در ساعت 18 و 2 دقیقه، ارتفاع 13 + ، پایان گرفتگی ماه 18 و 27 دقیقه و خروج از سایه در ساعت 19 و 48 دقیقه است.



گفتنی است، هرگاه زمین، ماه و خورشید در یک راستا شوند، ماه گرفتگی یا خسوف رخ می‌دهد و زمانی که قرص ماه در سایه کامل زمین باشد ماه گرفتگی کامل و اگر بخشی از ماه در آن باشد ماه گرفتگی جزیی و اگر تنها نیم‌سایه زمین ماه را فراگیرد ماه گرفتگی نیم‌سایه‌ای رخداده که تنها با ابزار قابل مشاهده است.

