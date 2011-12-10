همایش دانشجویی اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیش از ظهر شنبه در این همایش گفت: از حدود 25 سال گذشته یک نوع توجه مجدد به اخلاق حرفه ای در سراسر جهان شکل می گیرد که این یک موج قابل اعتبار و اعتماد است و به این مطلب اشاره دارد که نه انگیزه های مادی و نه رفتاری و نه صرفا جنبه های فنی و علمی هیچ کدام نتوانستند حالت ارزشمندی و قداست را در طب داشته ایجاد کنند و اشاره می کند که اخلاق حرفه ای به عنوان یک رویکرد نوین در علوم پزشکی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بررسی حرفه های پزشکی اظهار داشت: یکی از ویژگیهای حرفه پزشکی و شاید تفاوت آن با سایر حرفه ها در این است که هدف اولیه از طبابت کسب منافع مادی نیست بعضی از حرف خاص این ویژگی را دارند و این حرفه ها موضوع اخلاق حرفه ای هستند مثل رشته های پزشکی، روحانیت، قضاوت و تعلیم و تعلم و این چهار رشته قله های اخلاق حرفه ای بوده اند. علاوه براین مشخصات، کارکنان این حرفه ها از یکسری ویژگیهای دیگر مانند داشتن تعهد، تخصص و مهارتهای سطح بالا و روز آمد باید برخوردار باشند و یکی دیگر از ویژگیهای خاص حرفه پزشکی این است که پزشکان با خصوصی ترین مسائل زندگی بیماران ارتباط دارند و این ویژگی شاید کمتر در بقیه حرفه ها دیده شود.

وزیر سابق بهداشت بیان کرد: امروزه حرفه های مرتبط با سلامت دو نقش را دارند یکی نقش درمانگر بودن و دیگری نقش مسئول بودن به همین منظور مردم ضمن اینکه از پزشک خود می خواهند که او را درمان کند توقعات دیگری را هم دارند که برمی گردد به حرفه گرایی طبیب که بیمار را درک کند، ملاطفت داشته همچنین رازدار و سر نگهدار باشد.

دکتر لنکرانی اضافه کرد: هرچند این دو نقش همزمان با هم است ولی مردم آن دو را جداگانه مقایسه می کنند و مثلا می گویند جراحی دستش خوب است ولی اخلاق خوبی ندارد در کنار این در اخلاق حرفه ای بین پزشک و مردم یک قرارداد اجتماعی وجود دارد که اخلاق حرفه ای نامیده می شود.

رئیس مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد: بعضی اخلاق حرفه ای را در این می دانند که مثلا به بیمار خود راست بگوئیم و ... هرچند اینها بخشی ازمقوله اخلاق هستند اما تمام آن نیست بلکه اخلاق حرفه ای بیان نظام مند اخلاق در این حرفه هست و به همین دلیل باید شفاف و صریح همه مشکلات را تشخیص دهیم و هم بتوانیم پاسخگوی شفافی باشیم.

دکتر لنکرانی شرط موفقیت در حرفه های پزشکی و طبابت را چند چیز دانست و افزود: اخلاق حرفه ای و دانش و مهارت دو شرط بسیار مهم حرفه پزشکی است البته توجه به این نکته بسیار دارای اهمیت است که اخلاق حرفه ای هیچگاه جانشین دانش و مهارت نمی شود و برای اینکه یک نفر طبیب موفق باید دانش ومهارت در کنار اخلاق حرفه ای داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: اخلاق حرفه ای در مطالعات مختلف نشان داده رضایت اغلب بیماران معیار اخلاق حرفه ای است و در کارهای تیمی و گروهی کسانی که اخلاق حرفه ای بهتری دارند بیشتر می توانند با گروه و تیم همراهی داشته باشند و بهتر می توانند کارها را به پیش ببرند و رابطه بهتری با بیمار خود دارند به همین خاطر اگر ما ریشه یابی کنیم مشاهده می شود که بیشتر شکایاتی که از پزشکان می شود عدم رعایت اخلاق حرفه ای بوده و رعایت اخلاق حرفه ای برای پزشک یک نقش حفاظتی برای صاحب حرفه ایجاد می کند.

در این همایش دو روزه از میان 250 مقاله ارسالی 123 مقاله پذیرفته شده و 31 مقاله نیز به صورت سخنرانی ارائه می شود و محورهای همایش اخلاق حرفه ای موضوعاتی از قبیل اخلاق در درمان، حقوق پزشک، قداست حرفه پزشکی، اخلاق پزشکی در آیین اسلام و اخلاق پزشکی در ایران باستان است.