ترس مردم از مراجعه به مراکز درمانی/ آمریکا از سرکوبها تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "مطر مطر" گفت: نیروهای ضد شورش رژیم بحرین برای متفرق ساختن تظاهرات کنندگان در روستای "جد حفص" در غرب منامه به طور گسترده از گازهای اشک آور، گلوله های پلاستیکی و بمب های صوتی استفاده کردند.

وی افزود: تظاهرات کنندگان در اثر استنشاق شدید گاز اشک آور دچار تنگی نفس شده اند اما آمار دقیقی از تعداد مصدومان به علت مراجعه نکردن مردم به بیمارستان از ترس بازداشت در دست نیست.

مطر مطر تصریح کرد: رژیم بحرین با وجود صدور گزارش کمیته تحقیق و انتقاد آن از اوضاع حقوق بشر همچنان به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز ادامه می دهد.

وی گفت: در صورتی که افق روشنی برای اصلاحات و امیدی به رعایت حقوق بشر وجود داشت هرگز مردم جان خود را به خطر نمی انداختند.

خبر دیگر اینکه "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن تمجید از رژیم آل خلیفه افزود: همه طرفهای در بحرین باید از تلاشهای آشتی حمایت کنند.

وی بیان کرد: به زودی "مایکل بوسنر" معاون وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو در زمینه موضوعات حقوق بشری به بحرین سفر خواهد کرد.