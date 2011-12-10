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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

نیاوند:

استانداری از طرح بازچرخانی آب در خراسان رضوی حمایت می کند

استانداری از طرح بازچرخانی آب در خراسان رضوی حمایت می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: حرکت های خوبی در زمینه سرمایه گذاری برای بازچرخانی آب در استان صورت گرفته و استانداری از این طرح حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند صبح شنبه در نشست مدیران ستادی و امور آب و فاضلاب شهرستانهای خراسان رضوی به بازچرخانی آب اشاره کرد و گفت: بازچرخانی آب به نوعی مانع آلوده شده منابع آبی استان می شود.

وی مصرف آب در بین خانواده های مناطق شهری این استان را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه روند کنونی را  نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی دانست.

وی بیان کرد: برای بهینه مصرف کردن آب در بین ساکنان مناطق شهری باید فرهنگ سازی کرد و این فرهنگ سازی را باید از مدارس و مهدکودک ها آغازکرد.

 نیاوند افزود: با فعالیت های مضاعف شرکت آبفای خراسان رضوی مشکل حادی از نظر تامین آب درشهرستانهای استان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هم چنین به نظر می رسد برای مدیریت بهینه مصرف آب خانواده باید به سمت استفاده از وسایل و ادوات کاهنده گام بردارند.

وی اظهارداشت: درحال حاضر روش های قدیمی در زمینه آب جوابگوی نیازشهروندان نیست و باید روش های نوین جایگزین شود تا نفع آن عاید مردم شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی هم دراین نشست گفت: هم اینک 500 هزار مشترک آب در 70 شهر این استان زیرپوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارند.

محمد طاهری افزود: براساس آمارموجود صد درصد ازجمعیت مشترکان  آب شهری استان معادل یک میلیون و 800 هزارنفرازآب سالم و بهداشتی بهره مندند که شاخص مناسبی درکشوراست.

وی تصریح کرد: آب موردنیاز مشترکان دراستان از 433 حلقه چاه با حجم آبدهی هفت هزار و 400 لیتر درثانیه تامین می شود.

به گفته وی 11 واحد آزمایشگاهی فعال دراستان آب مصرفی شهروندان را از نظر کیفی مورد آزمایش قرار می دهند.

کد مطلب 1479687

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