کمبود اعتبارات ساخت دانشگاه آزاد هرسین را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رضایی گفت: در خرداد ماه سالجاری کلنگ ساختمان فضای آموزشی دانشگاه آزاد شهر هرسین با حضور زمانی و شعبانی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات و اقشار مختلف مردم به زمین زده شد.

رئیس دانشگاه آزاد هرسین تاکید کرد: ساخت این دانشگاه در زمینی به مساحت 81 هزار مترمربع و زیربنای 2011 متر مربع در چهار طبقه شامل 16 کلاس درس با کاربری آموزشی و برآورد هزینه بالغ بر 1 میلیارد و 105 میلیون تومان است که مدت شش ماه است کار ساخت این پروژه آغاز شده اما متاسفانه کمبود اعتبار و تسهیلات روند کاری این پروژه را کند و حتی منجر به تعطیلی آن شده است.

رضایی افزود: این پروژه تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و به علت اینکه منبع و محلی وجود ندارد که در ساخت این پروژه ما را کمک کند، از محل شهریه دانشجویان تاکنون 400 میلیون تومان هزینه شده است که این دانشگاه فقط 270 میلیون تومان آن را توانسته پرداخت کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان هرسین تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبار و تسهیلات این پروژه تا اوایل سال 91 به بهره بر داری خواهد رسید.

رضایی در پایان سخنانش خواستار همکاری و همیاری مسئولین دانشگاه آزاد استان برای تخصیص اعتبار و تسهیلات به این پروژه شد.

ساخت دانشگاه آزاد هرسین جزو پروژه های دولتی نیست

بهمن قربانی، فرماندار شهرستان هرسین نیز در این باره گفت: ساخت و ساز دانشگاه آزاد هرسین به عهده خود دانشگاه آزاد است و جزو پروژه های دولتی محسوب نمی شود.

فرماندار شهرستان هرسین تاکید کرد: اما با کمک هایی که از طرف این فرمانداری تاکنون شده است، توانسته ایم نسبت به تهیه زمین و همچنین با همکاری آموزش و پرورش این شهرستان دو ساختمان برای کارهای اداری و تشکیل کلاسهای این دانشگاه در اختیار آنها بگذاریم.

قربانی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی هرسین، دارای 750 دانشجو 9 کارمند 21 نفر هیئت علمی و 50 نفر حق التدریسی است.

فرماندار هرسین در پایان به رشته های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: رشته های ساختمان، حسابداری، معماری، کامپیوتر، مدیریت بازرگانی، برق و الکترونیک، تربیت بدنی، مکانیک خودرو و زبان انگلیسی در مقطع کاردانی و کارشناسی در این دانشگاه ارائه می شود.