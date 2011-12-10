ساختار جدید اداری مالی مدیریت شهرستانی کمیته امداد در گیلان اجرا می شود

فریدون موقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین ساختار جدید شاخه های فرعی در شاخه اصلی شهرستان ادغام و در 16 شهرستان مدیریت مستقل شهرستانی اجرا خواهد شد.

وی اظهارداشت: تعداد پست های سازمانی در ساختار جدید از 800 پست به 538 پست سازمانی کاهش یافته است.

قائم مقام کمیته امداد گیلان نیز گفت: اجرای ساختار جدید سازمانی کمیته امداد فرصت مناسبی است تا با نگاه کارشناسی به مقوله خدمت رسانی در دهه چهارم انقلاب رویکردهای اصلی این نهاد مردمی را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم در ارائه الگوهای استاندارد محرومیت زدایی موفق عمل کنیم.

احمد باشلقی با بیان اینکه اشتغال، توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و صیانت از خانواده از اهداف اصلی کمیته امداد است، یادآورشد: سه اصل مورد تاکید سرپرست کمیته امداد که باید در تمامی زمینه های خدمت به آن توجه کنیم حفظ ارزشها و روحیه دینی به عنوان یک تکلیف، جلب رضایتمندی مخاطبان و پیگیری مجدانه بحث توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت برای کنترل فقر و محرومیت زدایی است.