آتش سوزی در دریاچه زریوار/ وقوع چندین مورد آتش سوزی در یک ماه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه و به دلایل نامعلوم بار دیگر و در سه منطقه مختلف نیزارهای دریاچه زریوار مریوان طعمه حریق شده و بخش های از آن در آتش سوخت.

وقوع آتش سوزی روز گذشته در دریاچه زریوار شهر مریوان در حالی روی داد که پیش از این نیز طی یک ماه اخیر چندین مورد دیگر آتش سوزی در این محلی روی داده است و این موضوع باعث نگرانی جدی مردم مریوان به ویژه دوست داران محیط زیست شده است.

در آتش سوزی شامگاه جمعه دریاچه زریوار مریوان به دلایلی نامعلوم از سه طرف "اینگیجه"، "کانی سانان" و "برده رشه" نی زارهای روی دریاچه آتش گرفتند و بنا به گفته مسئولان بیش از صدها متر مربع از این نی زارها در آتش سوختند که به دلیل نبود امکانات مورد نیاز امکان کنترل سریع آتش سوزی فراهم نبود.

از چندین سال قبل تاکنون و به دلیل ورود فاضلاب شهر مریوان و روستاهای اطراف به دریاچه زریوار زمینه رشد نی زارهایی بر روی این دریاچه فراهم شد و علیرغم مباحث مطرح شده از سوی مسئولان مختلف دولتی مبنی بر لایروبی این اثر ارزشمند طبیعی ولی همچنان این مشکل پابرجاست و بعد از خشکسالی های اخیر، ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه دریاچه هم اکنون آتش سوزی هم این اثر طبیعی را به شدت تهدید می کند.

هر چند که هم اکنون فاضلاب بخش عمده ای از شهر مریوان به داخل زریوار وارد نمی شود ولی بی تفاوتی نسبت به سرنوشت این اثر طبیعی باعث شده است که نگرانی جدی در بین مردم مریوان و افراد علاقمند به محیط زیست در خصوص وضعیت زریوار ایجاد شود.