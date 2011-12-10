میزان بارندگی در گالیکش 288 درصد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تیموری ظهر شنبه در شورای حفاظت آبهای زیرزمینی شهرستان با اعلام گزارسی از میزان بارش های مهر و آبان در شهرستان گالیکش در سالجاری اظهار کرد: 188 میلی متر باران در این مدت در گالیکش داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 288 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه داز مدت 71 درصد افزایش بارندگی را نشان می دهد.

مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت هدف از این جلسه را تسریع در رسیدگی پرونده های متقاضیان چاه های محفوره فاقد پروانه تاپایان سال 85 و چگونگی همکاری اعضای شورا و دستگاه های اجرایی مربوط به این موضوع دانست.



تیموری در این راستا افزود: با توجه به محدودیت زمانی از همه اعضای شورای حفاظت منابع آب شهرستان گالیکش و دستگاه های اجرایی خواسته شد تا با اطلاع رسانی دقیق به کشاورزان با شرکت آب منطقه ای همکاری لازم را داشته باشند.



دبیر شورای حفاظت از منابغ آب زیرزمینی گالیکش تاکید کرد: هم چنین برقی کردن و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مذکور نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

وی با بیان همکاری موثر مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفین منابع آب گالیکش عنوان کرد: باید با جدیت تمام از تردد دستگاه های حفاری فاقد کارت و برگه تردد در جاده ها و سواستغاده افراد سود جو در اقدام به حفر چاه های غیرمجاز جلوگیری شود.