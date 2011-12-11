آسیب رسانی میراث فرهنگی به یک خانه قجری

احسان تاج زاده، مالک خانه تاریخی تاج زاده،(بوتیمار) به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از خانه های تاریخی روستای قهی در استان اصفهان به مرمت فوری نیاز دارند اما سازمان میراث فرهنگی بودجه خود را صرف سنگ فرش کردن کوچه های منتهی به خانه های تاریخی و جاذبه های گردشگری کرد.

وی ادامه داد: سنگ فرش های روستای قهی سه بار تغییر داده شد و در طرح اولیه، متولیان باعث شدند که رطوبت از قطر 80 سانتی متری دیوار خشتی خانه تاج زاده(بوتیمار) به داخل نفوذ پیدا کند اما نیاز به مرمت فوری داشت به همین دلیل از کارشناسان میراث خواستم که بازدیدی داشته باشند. آنها اعلام کردند که به اداره کل میراث فرهنگی گزارش می دهیم تا جبران خسارت شود اما آنها رفتند و دیگر برنگشتند!

وی تصریح کرد: با هزینه شخصی بخشی از مرمت خانه را انجام دادم اما هنوز یک طرف دیوار خشتی رطوبت دارد.

تاج زاده گفت: سال 88 نیز می خواستم از وام اشتغال کارآفرینی در حوزه گردشگری استفاده کنم اما بعد از یک سال و نیم دویدن در اداره های مختلف در نهایت گفتند که بودجه این وام در سال 90 در نظر گرفته نشده است!

خانه تاج زاده مربوط به اواخر دوره قاجار و در شهرستان اصفهان، روستای قهی واقع شده است. این اثر در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۹۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.