اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات بیلیارد در رشته ایت بال در شهرستان سنندج برگزار شد.

این مسابقات بین ورزشکارانی از تیمهای سنندج، قروه، تبریز، آذربایجان غربی و کرمانشاه برگزار شد، با معرفی و تجلیل از نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در پایان این مسابقات "آرمین محمودی" و "رزگار رستمی" از سنندج به ترتیب اول و دوم شدنند و "علی مقصودی" از کرمانشاه به همراه "هیمن فرجی" از بوکان سوم و چهارم شدند.

کاراته کای کردستان در مسابقات جهانی مدال نقره را به دست آورد



"دانا مدرسی" کاراته کای وزن 61 کیلوگرم کردستانی توانست با چهار برد مقابل کاراته کاهایی از کشورهای عربستان، ایتالیا، ازبکستان و لهستان به فینال مسابقات جهانی رده سنی جوانان راه یابد.

وی در فینال این مسابقات که در قالب تیم جمهوری اسلامی ایران به این رقابتها اعزام شده بود در برابر حریف اردنی خود مبارزه را واگذار و به مدال نقره بسنده کرد.

"دانا مدرسی" کاراته کای شهرستان مریوان و دارای عناوین مختلف کشوری است.

ون کردستان در اولین بازی دور برگشت فوتبال بانوان کشور شکست خورد

ون کردستان در هفته اول دور برگشت مسابقات فوتبال بانوان لیگ برتر باشگاه های کشور شکست را پذیرفت.

در این دیدار تیمهای هیئت فوتبال ایلام و ون کردستان در استادیوم 22 گولان سنندج به مصاف هم رفتند که در پایان 90 دقیقه بازی تیم ون کردستان نتیجه را دو بر صفر به مهمان خود واگذار کرد.

تیم فوتبال بانوان ون کردستان در هفته دوم این مسابقات مهمان تیم اوج نصر فارس است.

هیئت بسکتبال کردستان در رقابت های لیگ دسته اول به پیروزی رسید



در ادامه دوررفت مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور که به میزبانی سنندج برگزار شد، تیم هیت بسکتبال به پیروزی رسید.

این دیدار که بین دو تیم هیئت بسکتبال کردستان و سرداران شهید آذربایجان غربی برگزار شد، تیم بسکتبال کردستان توانست 79 بر 69 بر حریف خود غلبه کند.

هیئت بسکتبال کردستان در هفته دهم این رقابتها در لنگرود به مصاف تیم داماش گیلان می رود.