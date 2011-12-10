عباسعلی فریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ساخت مخزن 10 هزار متر مکعبی شهر یزد اظهار داشت: این شهر هم اکنون از 175 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب برخوردار است.

وی عنوان کرد: عملیات ساخت مخزن 10 هزار متر مکعبی غدیر شهر یزد از خردادماه امسال آغاز شده و تاکنون از پیشرفت فیزیکی 30 درصد برخوردار است.

فریمانی بیان داشت: عملیات زیرسازی مخزن شامل خاکبرداری، تراکم بستر، سنگ چینی با سنگ لاشه و زیرسازی مخزن به همراه تعبیه لوله های برداشت و تخلیه و ... انجام شده و آرماتوربندی، بتن ریزی کف و آرماتور بندی دیوارها نیز در حال انجام است.

وی اظهار داشت: مخزن ذخیره آب 175 هزار مترمکعبی یزد با هزینه ای بالغ بر15میلیارد ریال در حال ساخت است.

فریمانی هدف از ساخت مخزن را بالا بردن حجم ذخیره آب آشامیدنی شهر یزد به ویژه طرح مسکن مهر و جبران نوسانات ساعتی عنوان کرد.

وی یادآور شد: این پروژه طبق برنامه زمان بندی در اواخر تابستان سال 1391 به بهره برداری خواهد رسید.