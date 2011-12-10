360 پروانه بهره برداری معدن در آذربایجان غربی صادر شد

مهدی داداشی زین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه پنجم کشوری در صدور پروانه های بهره برداری معدنی خبر داد و افزود: در این راستا 360 فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت استخراج 12 میلیون تن انواع مواد معدنی در استان صادر شده است .

وی میزان سرمایه گذاری دراین معادن را بیش از 909 میلیارد ریال عنوان و با بیان ایتنکه زمینه اشتغال چهار هزار و 676 نفر فراهم شده است، اظهار داشت: در حوزه صدور پروانه اکتشاف در کشور 10 مورد گزارش شده و این در حالی است که این رقم در آذربایجان غربی 55 فقره با ذخیره قطعی 167 میلیون است.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از راه اندازی سیستم GIS خبر داد و صدور گواهینامه کشف برای محدوده های طلا، مس، آهن، زغالسنگ و پلی متال از جمله مهمترین برنامه ها در حوزه معدن استان عنوان کرد.

داداشی زین الدین با بیان اینکه آذربایجان غربی از لحاظ استخراج رتبه 14، اشتغال رتبه هشت وسرمایه گذاری رتبه کشوری 10 را در حوزه معدن دارد، بیان داشت: بیش از 132 میلیارد ریال در حوزه معدن استان از ابتدای سالجاری تا کنون سرمایه گذاری شده است.

