فراخوان مسابقه ادبی "گهواره خورشید" در استان زنجان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود خدایی با اشاره به ارسال و توزیع فراخوان مسابقه ادبی گهواره خورشید در سطح استان گفت: این مسابقه ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه در قالب آثار متن ادبی، داستان و شعر برگزار خواهد شد، افزود: دانش آموزان دختر و پسر می توانند در این سه مقطع تحصیلی در مسابقه شرکت کنند.این مقام مسئول به اهداف برپایی این مسابقه اشاره کرد و گفت: آشنایی جوانان بالاخص دانش آموزان با فلسفه عاشورا و تبیین قیام امام حسین(ع) مهم ترین هدف برپایی این مسابقه است.

خدایی از زبان هنر به عنوان ماندگار ترین و اثرگذار ترین ابزارها یاد کرد و گفت: با برپایی این مسابقات می توانیم ارزش های عاشورا در قالب هنر به جوانان منتقل کرد.

مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) استان زنجان مهلت ارسال آثار را تا (5 بهمن) امسال عنوان کرد و افزود: مسابقه گهواره خورشید در موضوعات آخرین سرباز، صیاد عطش، فرشته کوچک آب ها، فرات بی قرار است و آغوش پدر محراب من است برگزار می شود.

به گفته خدایی این مسابقه توسط مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) استان زنجان و با همکاری مرکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان برگزار می شود.