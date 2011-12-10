قلعه صادق ‌آباد بافق مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قدیریان اظهار داشت: قلعه صادق ‌‌آباد برجی هشت ضلعی به ارتفاع 9 مترمربع و از آثار به جا مانده از دوره زندیه است که در چند سال اخیر به دلیل ریزش باران دچار آسیب‌ دیدگی شده بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت و جذابیت‌ های تاریخی این قلعه با اعتباری بالغ بر 130میلیون ریال، اقدام به بازسازی این سازه شد تا این اثر بی ‌نظیر برای سالیان آتی پا برجا باقی بماند.

قدیریان در مورد این بنای دوره ‌زندیه گفت: قلعه دارای دو برج مدور با مصالح خشت و گل، در مرکز روستای صادق ‌آباد قرار دارد که در ادوار گذشته برای دفاع از روستا استفاده می ‌شد اما این به آن معنا نیست که ابنیه یاد شده فقط یک دژ نظامی بوده است زیرا در واقع این بنا در مرکز روستا و دارای اتاق ‌های اعیان ‌نشین است.

وی افزود: اقدامات مرمتی انجام شده شامل بازسازی قسمت‌ های تخریب شده برج، پله بندی طبقات، اندود کاهگل به صورت ته کش و روکش، ایجاد سقفهای فرو ریخته، استحکام بخشی دیوارها و ... است.