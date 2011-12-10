سن ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد افزایش بافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم گشتاسبی ظهر شنبه در نشست کمیته ساماندهی ازدواج، افزود: این استان نیازمند اصلاح الگوها و تسهیل امر ازدواج است و ضرورت دارد در این رابطه فرهنگسازی گسترده‌ای صورت گیرد.

وی فرهنگ سازی و الگو پذیری دینی جوانان را در گرایش آنها به سمت ازدواج آسان و به موقع بسیار ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم خود باوری و اعتماد جوانان در تشکل خانواده تقویت شود.

گشتاسبی اظهار داشت: به کارگیری عوامل تشویقی، فراهم کردن بستر کار و شغل، مسکن و تسهیلات از دیگر ضروریات ازدواج ساده است.

وی افزود: اشتغال و مسکن دو مشکل اساسی پیش روی جوانان است که دولت هم اکنون تمام توان خود را در ایجاد اشتغال و تامین مسکن به کار گرفته است.

گشتاسبی یادآور شد: در بخش مسکن، طرح مسکن مهر مشکلات را رفع می‌کند و در خصوص اشتغال زمینه آموزش عموم جوانان تحصیل کرده و فاقد مدرک تحصیلی فراهم شده و تسهیلات اشتغالزایی و کسب و کار در اختیار آنها قرار داده می‌ شود.

وی تاکید کرد: لازم است ائمه جمعه و جماعات، نویسندگان، صدا و سیما و اصحاب رسانه، مدیران فرهنگی و دانشگاهی، مراکز آموزشی و حوزوی در خصوص فرهنگ سازی ازدواج آسان و به موقع تلاش کنند.