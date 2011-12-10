مسابقه دارت جام ولایت در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال قربانی در این رابطه اظهار داشت: انجمن دارت استان در نظر دارد مسابقات دارت جام ولایت را دی‌ماه سالجاری دذ بخش بانوان برگزار کند.

وی با اشاره به شرایط برگزاری این دوره از مسابقات، یادآور شد: این بازی‌ها به صورت 301 فیکس و دوره‌ای برگزار می‌شود و هزینه ورودی هر نفر 100 هزار ریال است.

رئیس انجمن ورزشی دارت لرستان افزود: علاوه بر جایزه نقدی، به نفرات اول تا سوم حکم و نشان مسابقات نیز اعطا می‌شود.

قربانی تصریح کرد: زمان و مکان برگزاری مسابقه دارت جام ولایت لرستان متعاقباً اعلام خواهد شد.