به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی از نحوه به کنترل درآوردن هواپیمای فوق مدرن بدون سرنشین جاسوسی آمریکا توسط نیروهای مسلح کشورمان به اطلاع اعضا رساند که مورد تقدیر و تشکر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
سپس جلسه وارد دستور شد و با حضور اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده وزارت اطلاعات پس از بحث و بررسی در خصوص سیاستهای پیشنهادی کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع موارد ذیل به تصویب رسید.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و پولی در جهت تأثیرگذاری بر روندهای حاکم بر نظام پولی، مالی و سرمایهگذاری جهان با مشارکت فعال و جمعی کشورهای اسلامی و همسو در سازمانها و مجامع بینالمللی و تأمین استقلال نسبی پولی، مالی و سرمایهگذاری کشورهای اسلامی و همسو.
- استفاده از فرصتها و مزیتهای نظام تجارت بینالمللی و هدایت روند مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی در ابعاد تجاری، فنی و سیاسی با اخذ حداکثر امتیازات و کمترین آثار و تبعات منفی برای کشور.
- تعامل مؤثر با نهادها و سازمانهای بینالمللی مرتبط جهت پیشگیری از اعمال محدودیتها و تحریمهای بینالمللی علیه کشور و خنثی سازی پیامدهای ناشی از آن.
- تبیین، ترویج و حمایت از حقوق بشر اسلامی و تثبیت آن در افکار عمومی جهان و نهادهای بینالملل با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و کشورها و سازمانهای اسلامی و با توجه به اصل تنوع فرهنگ ملل.
- اتخاذ دیپلماسی فعال جهت مقابله با ابزاری شدن موضوع حقوق بشر و سوءاستفاده سیاسی از آن و پیگیری موارد نقض حقوق بشر در جهان به ویژه در کشورهایی که در موضوع حقوق بشر براساس معیارهای دوگانه عمل میکنند، در سطح افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بینالمللی.
- حمایت از خلع سلاح کشتار جمعی (هستهای، شیمیایی، میکروبی) به ویژه در منطقه خاورمیانه، مبارزه با تروریسم و جنایات سازمانیافته با بهرهگیری مناسب از افکار عمومی و سازوکارهای بینالمللی.
- حضور فعال و مؤثر در عرصههای رسانهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای آنها به ویژه کشورهای همسو و اسلامی با هدف شکستن انحصار رسانهای نظام سلطه در سطح جهان.
- تعامل با اشخاص حقیقی و سازمانهای غیردولتی مؤثر در سطح جهان و اتخاذ تدابیر مناسب جهت بهرهگیری از ظرفیتهای آنان برای تأثیرگذاری بر معادلات بینالمللی و تحقق این سیاستها.
- ارتقای ظرفیت و اصلاح ساختاری و کارکردی دستگاههای ذیربط دولتی و غیردولتی برای تحقق سیاستهای فوق.
این سیاستها جهت تأیید نهایی خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.
این سیاستها جهت تأیید نهایی خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.
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