به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از خط جدید 400 کیلوولتی کرخه- العماره، ظرفیت صادرات برق ایران به عراق تا سقف 200 مگاوات در روز افزایش یافت.

میرفتاح فتاح قره باغ در گفتگو با مهر با بیان اینکه بر اساس توافق ایران و عراق با راه اندازی این خط جدید 400 کیلوولتی ظرفیت صادرات روزانه برق به این کشور همسایه تا سقف یکهزار مگاوات قابل افزایش است، گفت: با توجه به 400 کیلوولت بودن ظرفیت خط انتقال، حتی امکان افزایش صادرات برق بیش از یکهزار مگاوات به عراق وجود دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق با اعلام اینکه افزایش صادرات برق ایران به عراق در گروی توافق نهایی دو کشور است، تصریح کرد: خط جدید برق کرخه – العماره از روز گذشته در شرایط پایدار در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

وزارت نیرو امروز با انتشار گزارش کوتاهی، اعلام کرد: برای ساخت این خط لوله حدود 143 کیلومتری انتقال برق از تسهیلات بانک توسعه صادرات استفاده شده است.

این در حالی است که همزمان با افزاش صادرات برق ایران به عراق، اخیرا مذاکراتی بین وزارت نیرو و کردستان عراق برای فروش برق به این منطقه آغاز شده است.

در همین حال یاسین ابوبکر وزیر برق اقلیم کردستان آبان ماه سالجاری در تهران خواستار ساخت خطوط انتقال برق با ظرفیت بالا بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان به منظور افزایش میزان صادرات برق کشورمان به این منطقه شده بود.

در این دیدار مجید نامجو هم آمادگی شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی را برای حضور در زمینه پروژه های سدسازی، نیروگاههای برقابی، حرارتی و سایر طرحهای خطوط انتقال و توزیع برق آن منطقه اعلام کرد که این موضوع با استقبال طرف عراقی مواجه شد.



به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.



سال گذشته بیش از 5 هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور اضافه شد به نحوی که مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور تا پایان اسفند ماه سال گذشته از مرز 61 هزار و 203 مگاوات گذشته است.



در حال حاضر ظرفیت نیروگاهی کشور 63 هزار و 403 مگاوات است، ضمن اینکه سال گذشته با ساخت بالغ بر 26 هزار کیلومتر خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع جدید، حجم شبکه های برق در کشور از مرز 770 هزار کیلومتر عبو کرده است.



در شرایط فعلی طول شبکه های برق ایران بیش از 780 هزار کیلومتر است، از سوی دیگر تا پایان اسفند ماه سال گذشته تلفات شبکه برق به 15.48 درصد رسیده است.