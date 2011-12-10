170 هزار اصله درخت صنوبر در خرمدره کاشته شد

به خبرگزاری مهر، غلامرضا محمودی افزود : در این مدت 179 هزار اصله درخت غیرمثمر نیز در این شهرستان کاشته شده است. به گفته وی،شرایط مستعد اقلیمی و آب و هوایی در خرمدره فرصت کاشت گونه های مختلف درخت را فراهم کرده است.

وی قرق مرتع 200 هکتاری و کودپاشی در مراتع 50 هکتاری و نیز کپه کاری در مرتع 20 هکتاری را از دیگر اقدامات منابع طبیعی این شهرستان در8 ماهه اول سال برشمرد.

محمودی نبود بودجه مصوب برای فرهنگسازی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی و مغفول ماندن ظرفیت های حوزه اکوتوریسم و نیز نبود تعاونی ها و تشکل های غیر دولتی را از مشکلات معرفی منابع طبیعی خرمدره عنوان کرد.