منابع جدید درآمدی در گلستان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی نیا ظهر شنبه در پانزدهمین جلسه ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهداء (ع) و گرامیداشت هفته بسیج گفت: مدیران مالی دستگاههای اجرایی می توانند با اعمال صرفه جویی در ایجاد تعادل درآمد و هزینه گام بردارند که این امر می تواند در حوزه اقتصاد تاثیرگذار و سرنوشت ساز باشد.

وی اظهار داشت: در سال جهاد اقتصادی تفکر بسیجی باید در انجام تمامی امور جامعه رسوخ کند و همگان باید به این مهم واقف باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اجرای دقیق مفاد موافقت نامه و هزینه از محل اعتبارات تخصیص یافته از ذیحسابان خواست به گونه ای عمل کنند تا تمامی تعهدات و هزینه ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سالجاری به عمل آید تا هیچگونه کسری در اعتبار تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از سوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان به وجود نیاید.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان همچنین در این جلسه برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی فعالیتهای مالی، تنظیم قانونی اسناد، پرداخت دقیق اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، نگهداری حسابها، تهیه و تنظیم صورتحسابها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم مناسب در راستای تامین منابع مالی را مورد تاکید قرار داد.



در پانزدهمین جلسه ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان به تشریح بخشنامه های معاون اول رئیس جمهوری با موضوع ارتکاب تخلف کارکنان و نحوه برخورد با آنان، نحوه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شد.



همچنین بخشنامه های معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با موضوعات اجرایی نمودن ماده هشت اصلاحی آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده و نمونه قبض سپرده مدل 87 و نحوه پرداخت مالیات های تکلیفی مورد برسی قرار گرفت.



پانزدهمین جلسه ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان به هم اندیشی و تبادل نظر در زمینه هماهنگی بیشتر در اجرای تمامی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره اختصاص یافت.