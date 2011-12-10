پنجره به شکار روباه رفت

به گزارش خبرنگار مهر شماره 118 هفته نامه پنجره با پرونده ویژه تسخیر کوتاه مدت سفارت انگلستان در تهران در این هفته منتشر شده است.
پنجره نیز در این شماره خود با کنار هم نشاندن تسخیرکنندگان دیروز و امروز، در قالب میزگردی به تبیین حاشیه و متن این ماجرا پرداخته است.
«شکار روباه» عنوان پرونده این شماره سرویس دانشگاه هفتهنامه پنجره 118 است که در آن به مناسبت ماجرای سفارت انگلستان، به بررسی 60 سال مبارزه جنبش دانشجویی ایران با استعمار انگلیس و ایضا آمریکا پرداخته شده و با آثاری از دکتر منوچهر آشتیانی، عماد افروغ و عباس سلیمینمین نیز همراه است
پرونده سیاسی هفتهنامه پنجره با عنوان «تحقیر به سبک ایرانی»، با آثار و گفتارهایی از محمداسماعیل کوثری، سیدعباس فاطمی، فروز رجاییفرد، رابطه ایران و انگلیس از منظر تاریخی و تحلیلی از نظر دور نداشته تا در نهایت به این سئوال که چهکسی درست میگوید، پاسخ داده است.
سرویس «سبک زندگی» نیز به موضوع بایستههای نظام آموزش و پرورش در ایران اسلامی پرداخته است. در این پرونده با آثار و گفتارهایی از جمیله علمالهدی، دکتر مهدی ترابی، علاوه بر آسیبشناسی الگوی وارداتی نظام آموزشی ایران، کم و کیف مدارس مذهبی و باید و نبایدهایشان نیز از نظر دور نمانده است.
بانکداری اسلامی است و نقاط نقاط ضعف و قوتآن نیز موضوع آثار و گفتارهایی از سیدحسن میرمعزی، سیدعباس موسویان و اسماعیل صابری در بخش اقتصادی این شماره از این ماهنامه است.
پیروزی اسلامخواهان در مصر، اعتراف سیا به ناتوانی در برابر حزبالله، زوکربرگ و رؤیای نفوذ به چین، نیز از دیگر مطالبی است که در بخش برون مرزی این شماره از هفته نامه قابل خواندن است.
یادداشتهایی از دکتر عبدالعلی رضایی، جواد محدثی، محسن اسماعیلی، احمد رهدار، یوسفعلی میرشکاک و فرشاد مهدیپور نیز میهمانان ویژه این شماره از باشگاه نویسندگان پنجره به شمار میروند.
صد و هجدهمین شماره پنجره در 84 صفحه و به قیمت 1500 تومان با سردبیری سید مرتضی فاطمی روی پیشخان مطبوعات قرار گرفته است.
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