پنجره به شکار روباه رفت

به گزارش خبرنگار مهر شماره 118 هفته نامه پنجره با پرونده ویژه تسخیر کوتاه مدت سفارت انگلستان در تهران در این هفته منتشر شده است.

پنجره نیز در این شماره خود با کنار هم نشاندن تسخیرکنندگان دیروز و امروز، در قالب میزگردی به تبیین حاشیه و متن این ماجرا پرداخته است.

«شکار روباه» عنوان پرونده این شماره سرویس دانشگاه هفته‎نامه پنجره 118 است که در آن به مناسبت ماجرای سفارت انگلستان، به بررسی 60 سال مبارزه جنبش دانشجویی ایران با استعمار انگلیس و ایضا آمریکا پرداخته شده و با آثاری از دکتر منوچهر آشتیانی، عماد افروغ و عباس سلیمی‎نمین نیز همراه است

پرونده سیاسی هفته‎نامه پنجره با عنوان «تحقیر به سبک ایرانی»، با آثار و گفتارهایی از محمداسماعیل کوثری، سیدعباس فاطمی، فروز رجایی‎فرد، رابطه ایران و انگلیس از منظر تاریخی و تحلیلی از نظر دور نداشته تا در نهایت به این سئوال که چه‎کسی درست می‎گوید، پاسخ داده است.

سرویس «سبک زندگی» نیز به موضوع بایسته‎های نظام آموزش و پرورش در ایران اسلامی پرداخته است. در این پرونده با آثار و گفتارهایی از جمیله علم‎الهدی، دکتر مهدی ترابی، علاوه بر آسیب‎شناسی الگوی وارداتی نظام آموزشی ایران، کم و کیف مدارس مذهبی و باید و نباید‎های‎شان نیز از نظر دور نمانده است.

بانکداری اسلامی است و نقاط نقاط ضعف و قوت‎آن نیز موضوع آثار و گفتارهایی از سیدحسن میرمعزی، سیدعباس موسویان و اسماعیل صابری در بخش اقتصادی این شماره از این ماهنامه است.

پیروزی اسلام‎خواهان در مصر، اعتراف سیا به ناتوانی در برابر حزب‎الله، زوکربرگ و رؤیای نفوذ به چین، نیز از دیگر مطالبی است که در بخش برون مرزی این شماره از هفته نامه قابل خواندن است.

یادداشت‎هایی از دکتر عبدالعلی رضایی، جواد محدثی، محسن اسماعیلی، احمد رهدار، یوسفعلی میرشکاک و فرشاد مهدی‎پور نیز میهمانان ویژه این شماره از باشگاه نویسندگان پنجره به شمار می‌روند.

صد و هجدهمین شماره پنجره در 84 صفحه و به قیمت 1500 تومان با سردبیری سید مرتضی فاطمی روی پیشخان مطبوعات قرار گرفته است.