افزایش 100 هزار نفر به سوادآموزان کشور

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای فروردین تا کنون 300 هزار نفر بی سواد و کم سواد تحت پوشش سازمان نهضت سوادآموزی قرار گرفته اند که همگی آنها در کلاسهای سوادآموزی ثبت نام و جذب شده اند.

وی با اشاره به استخدام نهضت یاران سواد آموزی در آموزش و پرورش ادامه داد: باید مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی را افزایش می دادیم که در همین زمینه بدلیل ظرفیتی که 13 هزار مدرسه غیردولتی در نوبت عصر و 100 هزار نیروی انسانی موجود در آن دارند، با آنها تفاهم نامه امضاء کردیم تا بتوانیم پوشش تحصیلی سواد آموزان را در سراسر کشور افزایش دهیم.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: هنوز آمار تفکیکی از فعالیت مدارس دولتی و غیردولتی در جذب سواد آموزان نداریم اما انجمن اولیاء و مربیان مدارس در جذب والدین کم سواد و بی سواد تاثیر بسزایی داشته اند.

به گفته باقرزاده، آمار دقیقی از سواد آموزان کل کشور در دست نیست اما طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت آنها به دو میلیون و 700 هزار نفر می رسد.