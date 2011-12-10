نرخ دلار آزاد به 1345 تومان کاهش یافت/ اختلاف قیمت 251 تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صرافان بازار قیمت هر دلار آزاد را امروز (شنبه) 1345 تومان، هر یورو را 1840 تومان و هر پوند را 1170 تومان اعلام کردند.

این در حالی است که قیمت دلار در اولین روز هفته گذشته 1356 تومان و هر یورو 1848 تومان بود. فعالان بازار ارز معتقدند که بانک مرکزی در حال حاضر سیاست تعدیل نرخ ارز در بازار را دنبال می کند.

البته بانک مرکزی امروز نرخ رسمی هر دلار را با روندی افزایشی 1094 تومان و هر یورو را 1464 تومان تعیین کرد. این نرخها در اولین روز هفته گذشته 1088 تومان و 1457 تومان بودند.

براین اساس اختلاف قیمت دلار آزاد و رسمی به 251 تومان رسیده است. شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و تعدیل نرخ ارز در بازار را به تصویب رساند.

بانک مرکزی از چندی پیش سیاست تک نرخی کرن ارز را در بازار به اجرا در آورده است اما این سیاست به عقیده فعالان بازار ارز و تحلیلگران اقتصادی تاکنون موفقیت آمیز نبوده است، زیرا در حال حاضر 4 نرخ برای ارز دلار در بازار وجود دارد.