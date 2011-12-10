۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

امامی:

150 اثر به جشنواره شعر خلیج فارس در گلستان ارسال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان از ارسال بیش از 150 اثر به دبیرخانه شعر و مشاعره خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از برگزاری این جشنواره را، بستر سازی زیر ساخت های انسجام و همبستگی و تقویت روحیه عزت طلبی و خودباوری ملی و ارتقاء احساس استقلال فرهنگی در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد.

وی گفت: جشنواره خلیج فارس، در دو بخش شعر و مشاعره برگزار می شود.

امامی تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را بیش از 150 اثر اعلام کرد.

وی افزود: این جشنواره که قرار بود در دهه ولایت ( 18 آبان ماه) برگزار شود، به زمانی دیگری موکول شده است که متعاقبا اعلام می شود.
