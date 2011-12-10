150 اثر به جشنواره شعر خلیج فارس در گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن امامی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از برگزاری این جشنواره را، بستر سازی زیر ساخت های انسجام و همبستگی و تقویت روحیه عزت طلبی و خودباوری ملی و ارتقاء احساس استقلال فرهنگی در سال جهاد اقتصادی عنوان کرد.

وی گفت: جشنواره خلیج فارس، در دو بخش شعر و مشاعره برگزار می شود.

امامی تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره را بیش از 150 اثر اعلام کرد.

وی افزود: این جشنواره که قرار بود در دهه ولایت ( 18 آبان ماه) برگزار شود، به زمانی دیگری موکول شده است که متعاقبا اعلام می شود.