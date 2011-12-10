استان کردستان در زمینه ساخت سیلو خودکفاست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان غله کشور در سنندج با بیان اینکه خبازی ها باید کیفیت نانهای تولیدی خود را در جهت جلب رضایت مشتریان ارتقا داده و نان را با کیفیت مطلوب عرضه کنند، اظهار داشت: با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در کشور و آزاد سازی نرخ نان ایجاد فضای رقابتی بین خبازی ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی در جامعه شاهد مصرف نان تولیدی از آردهای سفید که دارای درصد کمی از سبوس بوده و ارزش غذایی پایینی دارند هستیم، ضروریست با اندیشیدن تدابیر خاص از ترویج این ر‍ژیم غذایی جلوگیری و ضمن مصرف نان های تهیه شده از آردهای سبوس دار سلامت غذایی شهروندان را افزایش دهیم.

شهبازی با موظف دانستن کارخانجات استان کردستان به تولید آرد سبوس دار و عرضه آن به خبازی ها عنوان کرد: باید متولیان بهداشت و درمان و همچنین بازرسان سازمان مسئول در استان نظارت بیشتری بر تولید آرد سبوس دار و ترکیبات آن در محل کارخانجات تولید آرد کردستان داشته باشند.

وی با پیش بینی تولید بیش از یک میلیون تن گندم طی سال جاری در استان کردستان افزود: انتظار می رود در سال جاری زراعی و با توجه به اقدامات موثر دستگاه های اجرایی و بارش مناسب نزولات آسمانی شاهد افزایش میزان تولید گندم در این استان باشیم.

استاندار کردستان در ادامه از ایجاد سیلوهای مورد نیاز ذخیره گندم در استان با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی سیلوها و اماکن استاندارد ذخیره گندم در استان ساخته شده است و می توان گفت که نیاز به ساخت سیلو برای ذخیره سازی گندم در این استان به صورت کامل تامین شده است.

وی در پایان گفت: اعتماد سازی و جلب رضایت مردم از خدمات دولت عدالت محور در استان، اولویت برنامه های مدیران اجرایی استان است و انتظار می رود با شفاف سازی و فراهم کردن زمینه های جلب مشارکت مردم در مسیر توسعه، شاهد رشد همه جانبه بخش های مختلف تولیدی و صنعتی استان باشیم.