اظهارات ضدسوری رئیس سرویس اطلاعاتی سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس سرویس اطلاعاتی آل سعود در گفتگو با روزنامه الوطن عربستان از نظام دمشق تقاضا کرد که در زمینه حل بحران سوریه با اتحادیه عرب همکاری کند.

وی افزود: عدم همکاری سوریه با اتحادیه عرب سرنوشتی همچون لیبی برای این کشور رقم می زند.

رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان در ادامه تاکید کرد: ما خواستار بین المللی کردن مسئله سوریه نیستیم، چون در آن حالت تحولات به جهت دیگری سوق پیدا می کند.

مقرن بن عبدالعزیز افزود: بین المللی شدن مسئله سوریه به معنای دخالت نظامی و تکرار تجربه لیبی در این کشور است.

خاطرنشان می شود اتحادیه عرب اخیرا در اقداماتی ضدسوری در همراهی با تهدیدات قدرتهای غربی، دست به تحریم دمشق زده است.