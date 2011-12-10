18 کیلومتر از جاده های کردستان ایمن سازی شد/ لزوم تسریع در اصلاح نقاط حادثه خیز

اردوان نوسودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه استان کردستان در راستای کاهش تصادفات رانندگی در محورهای اصلی و فرعی بیان کرد: تاکنون بیش از 18 کیلومتر از محورهای ارتباطی حادثه خیز استان کردستان اصلاح و ایمن سازی شده است.

وی ادامه داد: برای کاهش میزان تلفات و تسهیل در تردد بین جاده ایی، عملیات اجرایی اصلاح و ایمن سازی نقاط حادثه خیز استان کردستان تسریع می شود و در این راستا اعتبارات مناسبی نیز برای این بخش منظور شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه برای کاهش میزان تلفات و تسهیل در تردد بین جاده ایی عملیات اجرایی اصلاح و ایمن سازی نقاط حادثه خیز استان باید تسریع شود، اظهار داشت : متأسفانه در چند سال اخیر شاهد بالا رفتن آمار تصادفات و تلفات جانی در محورهای ارتباطی استان بوده ایم.

وی ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این زمینه، افزود: توسعه و بهسازی راه های ارتباطی، افزایش علائم و هشدارهای ایمنی، کنترل نحوه تردد وسایل نقلیه در محورهای ارتباطی بین شهری، نظارت دقیق بر نحوه اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و اصلاح نقاط حادثه خیز از جمله مهمترین عوامل کاهش تصادفات در جاده های بین شهری است.

نوسودی با بیان اینکه خوشبختانه با همکاری مسئولان اجرایی و متولیان راه های استان پیشرفت چشمگیری در بهسازی، توسعه و رفع مناطق حادثه خیز جاده ایی حاصل شده است، عنوان کرد: افزایش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم استان کردستان از عوامل اصلی کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای است.

وی به اجرای طرح های عمرانی راهسازی در این راستا نیز اشاره کرد و گفت: احداث و بهسازی باند کند رو گردنه صلوات آباد در محور سنندج به دهگلان، باند کندرو نقطه پر حادثه سمیران در مسیر سنندج به کامیاران، باند کندرو قلعه جی در محور مواصلاتی سنندج به مریوان و باند کندرو محور سروآباد به سنندج از مهمترین این طرح ها است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: در این مدت باند کند رو گردنه تیتور در مسیر مریوان به سنندج، باند کند رو گردنه مخور در محور بیجار به شهرستان تکاب در آذربایجان غربی و اجرای سیستم روشنایی تقاطع موچش در محور سنندج به کامیاران از عمده ترین طرح های راهسازی در جهت رفع و کاهش نقاط حادثه خیز در سطح استان بوده است.