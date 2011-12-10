خرده مالکیت باعث افزایش هزینه کشاورزی در گیلان شده است

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرد و کوچک بودن شالیزارها باعث محدودیت جدی در مدیریت مزرعه و بالا رفتن هزینه های تولید و کاهش درآمد می شود.

وی اظهارداشت: متوسط زمین کشاورزی درگیلان بین 7 تا 9 دهم هکتار است که این امر باعث افزایش هزینه های تولید شده است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به ورود زمین خواران به شمال کشورگفت: یک کشاورز به طور میانگین و در شرایط مطلوب سالانه حدود چهار و نیم میلیون تومان درآمد خالص دارد این در حالیکه طی سالهای اخیر خریداران زمین مبالغ هنگفتی به کشاورزان برای خرید زمین شان پیشنهاد می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به این دلایل کشاورزان خرده پا ترجیح می دهند زمین هایشان را با قیمت بالا بفروشند و با سرمایه شان کارپردرآمدتر و درعین حال کم زحمت تری برای خود دست و پا کنند.

استان گیلان 238 هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه 750 هزار تن برنج از این شالیزارها برداشت می شود، این میزان برنج به طور میانگین غذای حدود 20 میلیون نفر را تامین می کند.