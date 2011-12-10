دبیرخانه شورای فناوران صنعت ساختمان کشور در مشهد ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبرزاده ابراهیمی در جلسه هماهنگی برای ایجاد دبیرخانه شورای فناوران صنعت ساختمان اظهارداشت: در حال حاضر دبیر خانه صنعت ساختمان وزارت راه وشهرسازی در خراسان رضوی ابلاغ شده که براین اساس این دبیر خانه در مشهد مستقر است.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت بررسی فناوری های نوین در صنعت ساختمان و نیز بکارگیری از این گونه روش ها در ساخت وسازها ، مقررشده است که در قطعنامه پایانی همایش ملی فناوری های نوین ساختمان ایجاد دبیر خانه شورای فناوران کشور در خراسان رضوی نیز مطرح شود.

در ادامه جلسه اعضای ستاد اجرایی دومین همایش ملی فناوری های نوین صنت ساختمان بر نحوه اجرا ونیز فراهم کردن شرایط برای افزایش بهره گیری شرکت کنندگان در این همایش ازمطالب ارائه شده درهمایش وسخنرانی ها ، مورد بررسی قرارگرفت.

گفتنی است، دومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان از 21آذر ماه سال جاری درمحل برگزاری نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود.

همچنین در زمان برگزاری این همایش علاوه برسخنرانی36مقاله از 205مقاله ارسال شده به دبیرخانه، دو کارگاه آموزشی نیز برای اعطای گواهینامه وارتقاء درجه مهندسان شرکت کننده نیز برگزار می شود.