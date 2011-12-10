سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت سه امتیاز دیدار صبای قم مقابل تیم فوتسال پرسپولیس تهران تصریح کرد: بازیکنان تمام تمرکز خود را معطوف این مسابقه کرده‌اند و همه چیز آماده نمایشی خوب در بازی عصر فردا است.



وی با اشاره به عملکرد صبای قم در نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر مقابل حریفان، اضافه کرد: تیم صبا بازی های بسیار خوبی انجام داد و به خوبی توانست با تکیه بر نیروهای مستعد بومی در جمع تیم های مدعی لیگ برتر قرار بگیرد و در نهایت هم توانست جایگاه چهارم جدول رده بندی را از آن خود کند.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم اظهار داشت: با توجه به برنامه های تدارکاتی و تمرینات آماده‌سازی خوبی که سپری کرده‌ایم، طبیعی است که تیم صبای قم هفته به هفته بهتر خواهد شد و شما می‌توانید بازی خوب صبا را در بازی فردا مقابل پرسپولیس تهران نیز تماشا کنید.



وی با بیان اینکه تیم صبای قم در شرایط خوب آمادگی بدنی به ‌سر می‌برد، عنوان داشت: تیم ما پیش از آغاز فصل به خوبی آماده لیگ سیزدهم شد و بازی‌ به بازی نیز در شرایط بهتر قرار گرفت و توانست تیمی موفق در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باشد.



غیاثی با اشاره به ترکیب اصلی صبا در دیدار فردا مقابل تیم فوتسال پرسپولیس تهران، ابراز داشت: این مهم به شرایط بازیکنان ما بستگی دارد زیرا بازیکنان صبا همگی در آمادگی بسیار خوبی به سر می‌برند ولی هنوز سعید تقی زاده را در اختیار نداریم.



وی افزود: ما شناخت خوبی از تیم فوتسال پرسپولیس تهران داریم و روش و نوع بازی آنها را کامل می شناسیم زیرا هم در بازی رفت مقابل آنها بازی کرده ایم و هم اینکه فیلم بازی این تیم در هفته پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر را به شکلی دقیق زیر نظر گرفته ‌ایم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم ابراز داشت: به تمام بازیکنان تیم تاکید شده است که نتایج نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را کاملا از ذهن خود بیرون کنند و تمام حواس خود را به بازی های دور برگشت و به خصوص مصافی که مقابل پرسپولیس تهران برگزار می‌شود معطوف کنند.



وی عنوان داشت: ما در لیگ امسال بازیکن شاخصی نداریم و به واقع باید بگویم که تمام نفرات تیم در یک سطح هستند اما در این بین تجربه بازیکنانی نظیر سیدوحید غیاثی، حسین صبوری و بازیکنان ملی پوش به بازیکنان جوان کمک زیادی کرده است.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتسال صبای قم و پرسپولیس تهران عصر یکشنبه بیستم آذر ماه از ساعت 16 در هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن ورزشی هندبال تهران برگزار می شود.

