اجرای نمایش "یک زن، یک کاروان" به مدت 10 روز در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش با همکاری گروه فرهنگی هنری نیایش، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، دفتر نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین از امروز اجرا خواهد شد.

نمایش "یک زن، یک کاروان" کاری از علیرضا امینی به نویسندگی احمد فیروزی، مدیریت اجرایی یاسر کادری و مداحی علی امینی از 20 الی 30 آذرماه سال جاری از ساعت 18 برای علاقه مندان به نمایش در می آید.

از جمله بازیگران مرد ایفا کننده نقش در این نمایش می توان به غلام حسین بنی آدم، محمد قربانی، امیر بدلی، مجید مزدارانی، حمید شاهسوند، احسان شریعت، علی پرهیزگاری، مهدی محمدیان، محمد جواد اردستانی، ابوالفضل آهنی و علیرضا آقایی اشاره کرد.

همچنین حسین اسدی، محمد بیرامی، امیرمحمد کرمی، مهدی سادات جعفری، مهرداد ایمانی، عرفان مدیر روستا و ... در این نمایش ایفای نقش خواهند کرد.

بازیگران زن نمایش "یک زن، یک کاروان" نیز زهرا هداوندخانی، فوزیه بذرافشان، مژگان رحمان وند، مهسا فارسی، آرزو حلاجی، زهرا اسماعیلی، مهدیه آهنی، الهه محمدی فر، ریحانه کرمی، مهکامه شهریاری، شادی ذولفی، شیلا بذرافشان، سارا اسدی، صوفیه صحرانورد، مهسا مرشدی، سحر صحرانورد، منظر ذولفی و ... هستند.