اولین جشنواره سراسری عکس " قاب بیداری " در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان منتظر قائم، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان گلستان گفت: این جشنواره با همراهی هنرمندان عکاس، سازمان بسیج هنرمندان استان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار می شود.

منتظر قائم، انسان و پایداری، آیین و سنن و انسان و سازندگی را موضوعات این جشنواره اعلام کرد.



رئیس سازمان بسیج هنرمندان تاکید کرد: هنرمندان فقط تا 10 دیماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی، گرگان- تالار فخرالدین اسعد گرگانی- سازمان بسیج هنرمندان ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01712243772 تماس حاصل کنند.