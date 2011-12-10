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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

اولین جشنواره سراسری عکس " قاب بیداری " در گلستان برگزار می شود

اولین جشنواره سراسری عکس " قاب بیداری " در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره استانی و سراسری عکس بسیج با عنوان قاب بیداری در گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان منتظر قائم، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان گلستان گفت: این جشنواره با همراهی هنرمندان عکاس، سازمان بسیج هنرمندان استان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان برگزار می شود.

منتظر قائم، انسان و پایداری، آیین و سنن و انسان و سازندگی را موضوعات این جشنواره اعلام کرد.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان تاکید کرد: هنرمندان فقط تا 10 دیماه فرصت دارند آثار خود را به نشانی، گرگان- تالار فخرالدین اسعد گرگانی- سازمان بسیج هنرمندان ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01712243772 تماس حاصل کنند.
کد مطلب 1479734

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