برگزاری انتخابات زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی به نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خسروپناه ظهر شنبه در جلسه ستاد انتخابات استان کردستان که با حضور فرمانداران شهرستان های این استان برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام می شود و به همین دلیل همه باید در برگزاری این انتخابات مشارکت و همراهی داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از برکات و ثمرات ارزشمند افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام اسلامی، افزایش اقتدار کشور در تمامی عرصه هاست که انتظار می رود مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان در راستای نیل به این هدف برنامه ریزی و اقدام کنند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان بیان کرد: مقدمات و هماهنگی لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در استان کردستان فراهم شده است و انتظار می رود که با تعامل و هماهنگی بیشتر زمینه نیز برای حضور حداکثری مردم در این امر بسیار مهم و سرنوشت ساز فراهم شود.

وی بر تعامل بیشتر بین اعضای هیئت های اجرای و نظارت بر انتخابات در استان کردستان تاکید کرد و افزود: ایجاد و تقویت هماهنگی های لازم در این بخش می تواند زمینه ساز حضور و مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات باشد و در کنار آن از هزینه های مختلف نیز صرفه جویی می شود.

خسروپناه با اشاره به خط مشی اصلی شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات در استان کردستان و سایر نقاط کشور یادآور شد: هیئت نظارت تلاش می کند که از هر گونه سوء استفاده افراد، گروه ها و جریان های سیاسی در زمینه برگزاری انتخاباتی سالم جلوگیری کرده و در صورت وقوع با آن برخورد کند.

در ادامه این نشست فرمانداران شهرستان های استان کردستان نیز به بیان گزارشی از فعالیت های صورت گرفته برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری پرداخته و مشکلات و کمبودهای احتمالی در این بخش را نیز ارائه کردند.