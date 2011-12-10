انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 90 فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته ‌محل های جدید و افزایش ظرفیت برخی از کد رشته محلهای آزمون‌ ورودی‌ دوره های دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 90 حدود 2 هزار 560 نفر اعلام شده است.

داوطلبان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در اطلاعیه های ثبت نام از تاریخ 20 تا 23 آذرماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کد رشته محلهای درج شده در این اطلاعیه را انتخاب کنند.

گزینش نهایی در هر یک از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده در این اطلاعیه، مطابق‌ شرایط و ضوابط مندرج‌ در اطلاعیه های قبلی آزمون‌ دکتری تخصصی سال 90 انجام‌ خواهد شد و در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند حداکثر تا 5 کد رشته محل را به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، منحصراً داوطلبانی که در آزمون دکتری سال 90 در جلسه آزمون حاضر بوده اند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفته اند، حق انتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه را دارند و داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ اعلام‌ شده‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محل را ندارند.

مربیان رسمی (آزمایشی و قطعی) و پیمانی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و مربیان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد اسلامی در صورتی که مراتب عضویت آنها در هیئت علمی توسط هیئت مرکزی و یا هیئت ممیزه منصوب وزارت علوم، انجام شده باشد، با حداقل سه سال سابقه کار به عنوان هیئت علمی می‌توانند از سهمیه مربوط در دوره دکتر داخل بهره‌مند شوند.

مربیان پیمانی حداقل با 3 سال سابقه کار پیمانی تا اسفند ماه سال 1389 مجاز به استفاده از این سهمیه هستند و طرح خدمت سربازی جزو سنوات سابقه کار پیمانی محسوب نمی شود. داوطلبان باید در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و قبل انتخاب رشته محل، نسبت به واریز مبلغ 28 هزار ریال (2 هزار 800 تومان) از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام و سپس نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 692 این شورا در بیست و یکم تیرماه 90، مصوب کرد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در راستای اجرایی شدن این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرد که در نظر دارد این افزایش ظرفیت را با توجه به توانمندی، قابلیت علمی، آموزشی و پژوهشی موجود در هر دانشگاه انجام دهد.