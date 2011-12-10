970 میلیون تومان بودجه عمرانی به دانشگاه صنعتی بیرجند ابلاغ شد

احمد امیرآبادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش بودجه بخش تعمیرات و تجهیزات دانشگاه در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: امسال بودجه عمرانی دانشگاه 970 میلیون تومان ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: از این مبلغ 81 میلیون تومان برای تعمیرات و تجهیزات دانشگاه اختصاص یافته است.

امیرآبادی زاده میزان بودجه عمرانی اختصاص یافته در سال گذشته این داشنگاه را 600 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ 90 میلیون تومان برای تعمیرات و تجهیزات اختصاص یافته است.

وی با اشاره به بودجه های پیشنهادی دانشگاه برای سال 91، اظهار داشت: بودجه پیشنهادی از محل درآمدهای عمومی سه میلیارد 200 میلیون تومان و درآمدهای اختصاصی 550 میلیون تومان است که امید است این بودجه اختصاص یابد.

امیرآبادی زاده در ادامه کمبود فضاهای آموزشی را از چالش ‌ها و مشکلات اصلی این دانشگاه دانست و بیان کرد: در حال حاضر فضاهای آموزشی موجود در دانشگاه با رشد دانشگاه همخوانی ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای گسترش فضاهای آموزشی، یک طرح عمرانی طی سال گذشته در دانشگاه آغاز شده است، افزود: این طرح با زیربنای پنج هزار متر مربعی بوده و هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان سال آینده به بهره برداری می ‌رسد.

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند یادآور شد: با تمام محدودیت هایی که در زمینه گسترش فضای آموزشی در کمیسیون ماده 215 وجود داشت، این دانشگاه امسال توانست پنج هزار متر مربع زمین دیگر را نیز برای ایجاد کارگاه ها و آزمایشگاه های مرکزی تامین و از سال آینده عملیات اجرایی پروژه های مربوط را آغاز کند.