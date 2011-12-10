مشکل صنعت ساختمان سازی آشنا نبودن کارگران به فناوری های نوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا اسماعیلی اظهارداشت: در گسترش بکار گیری فناوری های نوین در صنعت ساختمان باید به تربیت استادکاران و کارگران حرفه ای و آشنا به این امر اهتمام کرد.

وی افزود: استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان سازی باید سه رویکرد اقتصادی، افزایش سرعت و ایجاد سبک سازی در ساخت و ساز ها مورد توجه قرار گیرد.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: کشور ما یکی از کشورهایی است که برروی خط زلزله واقع شده است که این خود برتوجه به ساخت سازهایی با رعایت اصول ایمنی واستانداردها و فناوری های نوین افزوده است.

اسماعیلی حرکت به سمت بهره گیری از فناوری های نوین صنعت ساختمان را مهم و ضروری عنوان کرد و گفت: با بکار گیری از این فناوری های نوین می توانیم علاوه برسرعت بخشیدن به ساخت وسازها، ایمنی ساختمان را نیز افزایش دهیم.

وی در ادامه به فرهنگ سازی در حوزه بکارگیری از فناوری های نوین در صنعت ساختمان اشاره کرد و اظهارداشت: در راستای گسترش فناوری های نوین در صنعت ساختمان آنچه که از اهمیت وپژه ای برخوردار است فراهم کردن بسترهای لازم برای ارتقاء فرهنگ عمومی در استفاده از فناوری های نوین است.

وی درارتباط با راهکارهای توسعه فناوری های نوین در ساخت و سازهای کنونی گفت: استفاده مهندسان از فناوری های نوین در ساخت وسازها و نیز ترغیب‌ آنان به بهره گیری از این گونه روش های سبب می شود که در دراز مدت علاوه بر توسعه فناوری های نوین در ساخت و سازها به سمت قانونی شدن این امر گام برداریم.