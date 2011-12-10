به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت‌های چندسال اخیر دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، امسال به نتیجه رسید، این دستاوردها در نمایشگاه الکامپ عرضه شده است.



مهندس علی طائی‌زاده مهم‌ترین دستاورد عرضه‌شده در غرفه دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را پورتال جامع خدمات داخلی این مرکز (وصال) دانست و اظهار داشت: این سامانه هم‌اکنون در اختیار برخی از کاربران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفته است و در آینده در اختیار عموم کاربران داخلی قرار خواهد گرفت.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: با استفاده از این پورتال، تمام نرم‌افزارهای مورد استفاده اعم از اتوماسیون اداری، امور آموزشی، مالی و ... در قالب یک نرم‌افزار ساماندهی می‌شود.



وی با اشاره به فعالیت صدها وبلاگ مربوط به مدارس علمیه با استفاده از پشتیبانی و میزبانی دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، یادآور شد: تغییرات صورت گرفته در گرافیک و مدیریت محتوای وبلاگ‌ها و همچنین گسترش وبلاگ‌ها در سطح حوزه‌های علمیه خواهران از جمله موارد دیگری است که در غرفه فناوری اطلاعات این مرکز عرضه شده است.



طائی‌زاده با اشاره به فعالیت‌های بخش آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران ادامه داد: امسال علاوه بر امکاناتی که هر سال در اختیار طلاب آموزش مجازی حوزه‌های علمیه خواهران قرار می‌گرفت، امکان آموزش آفلاین نیز فراهم شده است.



وی با بیان اینکه تعداد اندکی از نهادهای دینی - پژوهشی هرساله در نمایشگاه الکامپ حضور می‌یابند، تصریح کرد: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از نهادهای پیشرو است که چندین سال است در این نمایشگاه حضور می‌یابد.



مسئول دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: نمایشگاه الکامپ بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ابزارهای نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و شبکه‌ای در سطح کشور است که امسال از جمعه 18 تا سه‌شنبه 22 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا شده است.

