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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

اولین نشست کمیته فنی میوه های دانه دار کشور در استان تهران برگزار شد

اولین نشست کمیته فنی میوه های دانه دار کشور در استان تهران برگزار شد

تهران - خبرگزاری مهر: اولین نشست کمیته فنی میوه های دانه دار کشور با حضور 10 استان در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست ظهر امروز با حضور مدیران اجرایی و تحقیقاتی باغبانی 10 استان کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سالن سازمان جهاد کشاورزی این استان برگزار شد.

استانهای تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، قزوین، فارس، همدان، اصفهان و زنجان در این نشست حضور داشتند.

نشست کمیته فنی میوه های دانه دار کشور با هدف بررسی گسترش توسعه باغهای متراکم سیب، چالشها و راهکارهای آن برگزار شد.

در این جلسه همچنین معضلات، چالشها و راهکارهای توسعه کشت سیب در استانهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1479745

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