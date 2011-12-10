نرخ بیکاری در چهار محال و بختیاری 11.55 درصد است

حمید رضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در شش ماهه اول سال جاری 11.55 درصد بوده است، اظهار داشت: نرخ بیکاری در دوره مشابه شش ماهه اول سال گذشته 13.85 درصد بوده است.

وی افزود: نرخ بیکاری در شش ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 2.3 درصد کاهش داشته است.

فروزنده با اشاره به اینکه عمده ترین بیکاری در این استان متوجه قشر تحصیل کرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی است، بیان داشت: این میزان نرخ بیکاری نشان دهنده جهت گیری اشتغالزایی در راستای ایجاد فرصت شغلی جدید و به کارگیری جوانان تحصیل کرده در بخشهای مختلف اقتصادی است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهار محال و بختیاری با بیان اینکه امروزه نباید به شغلهای اداری به عنوان یک جهت گیری مثبت در کاهش نرخ بیکاری نگاه کرد، اذعان داشت: متولیان بخش اشتغال باید به ایجاد شغل در بخش خصوصی توجه نمایند و فرصتهای لازم را ایجاد کنند.

فروزنده با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه متعددی در راستای ایجاد اشتغال در سطح این استان صورت می گیرد، تصریح کرد: استان در حال حاضر در بخش صنعت شرایط مناسبی را دارا است.

وی با بیان اینکه جهت گیری استان در راستای ایجاد اشتغال استفاده از تمامی ظرفیتهای استان است، بیان داشت: برنامه ریزیهای لازم در راستای ایجاد اشتغال در بخشهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری ، بازرگانی و مسکن تعهد ایجاد اشتغال در سال جاری است.

فروزنده یاد آور شد: 240 نفر در راستای دریافت تسهیلات اشتغال خانگی به بانکهای عامل معرفی شده اند.