اداره کل ارشاد آذربایجان شرقی در حوزه نماز شایسته تقدیر شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دادی اظهار داشت: براساس ارزیابی ستاد اقامه نماز استان در برنامه‌های اختصاصی و عمومی اداره کل ارشاد استان دررابطه با توسعه، ترویج و تعمیق فرهنگ اقامه نماز دربین کارکنان و خانواده‌های آنان،‌ رتبه شایسته تقدیر را به خود اختصاص داد.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب در جهت گسترش فرهنگ اقامه نماز توسط نهادهای فرهنگی گفت: این اداره کل برنامه های متعدد و متنوعی درخصوص ترویج فرهنگ نماز انجام داده که از آن جمله می توان به برگزاری جشنواره بین المللی عکس نماز و نیایش اشاره کرد.

وی با اشاره به اهتمام ویژه مدیریت این اداره کل به ترویج و توسعه فرهنگ نماز و ایجاد زمینه تعمیق معرفت در این خصوص، توزیع بسته های فرهنگی نماز شامل کتاب و نرم افزار نماز در بین کارکنان و خانواده های آنان را از دیگر فعالیتهای این اداره کل در حوزه نماز عنوان کرد.

دادی همچنین به حمایت این اداره کل از فعالیتهای فرهنگی و هنری مرتبط با اقامه نماز تاکید کرد.

معاون فرهنگی هنری اداره کل با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز گفت:هدف غایی آفرینش انسان، ‌تکامل روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی است و محتوا و روح ارزشمند نماز و عناصر معنوی و انسان ساز این فریضه الهی بهترین راه برای تعالی و بالندگی انسان محسوب می‌شود.

گفتنی است،‌ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی پیش از این نیز دو بار عنوان نخست کشوری در حوزه ترویج فرهنگ اقامه نماز را به خود اختصاص داده است.