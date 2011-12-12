تامین اجتماعی طلبکار شد، وزارت بهداشت بدهکار!

به گزارش خبرنگار مهر ، سالهای زیادی است که وزرا و مسئولان وزارت بهداشت همواره اعلام کرده اند که سازمان تامین اجتماعی مطالبات بیمارستها را به موقع پرداخت نمی کند و همیشه نسبت به این موضوع گله مند بودند.

اما این موضوع چند ماه است که نسبت به گذشته پر رنگ تر و به جدال و دعوایی میان این دو دستگاه تبدیل شده است.

ماجرای جدید بدهیهای وزارت بهداشت و تامین اجتماعی به حضور وزیر بهداشت در مجلس باز می گردد .در آن زمان که دکتر دستجردی برای ارائه گزارش به مجلس دعوت شده بود نسبت به پرداختی های با تاخیر سازمانهای بیمه گر بخصوص سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد.

پس از این انتقاد مسئولان تامین اجتماعی نیز نسبت به سخنان وزیر بهداشت واکنش نشان داده و اظهارات وی را در مورد تاخیر در پرداختها و همچنین بدهیهای وزارت بهداشت رد کردند و اینگونه بود که این موضوع به چالشی میان وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی در حوزه سلامت بیمه شدگان تبدیل شد.

به دنبال این ماجرا هرچند وقت یکبار بحث بدهی و مطالبات از سوی مسئولان وزارت بهداشت در رسانه ها مطرح و همین امر موجب می شد که مسئولان تامین اجتماعی در پی پاسخ به آنها برآیند. چنانچه ماه گذشته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تسویه بدهی به وزارت بهداشت خبر داده و عنوان کرد که در حال حاضر هیچ بدهی به وزارت بهداشت نداریم.



رحمت‌الله حافظی گفته بود که با پرداخت 200 میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی تمامی اسناد ارائه شده به تامین اجتماعی از سوی این دانشگاهها تسویه خواهد شد و در این صورت طلب ما از وزارت بهداشت به 26 میلیارد تومان می رسد.

حافظی همچنین در مورد تاخیر در پرداختها نیز اینگونه گفته بود که طی یک سال گذشته این تاخیر کاهش چشمگیری داشته و از 9 ماه به 3 ماه رسیده است.



پس از این اظهارات نوبت به وزیر بهداشت رسید که سخنان حافظی را تکذیب کند که اینگونه نیز شد. وزیر بهداشت گفت که تامین اجتماعی بدهی خود را تسویه نکرده و همچنان به ما بیمارستانها بدهکار است. از سوی دیگر یکی از معاونان وزیر بهداشت نیز اعلام کرد که پروسه پرداخت در مواردی به 6 ماه نیز می رسد.

چالش داغ مطالبات سازمانهای بیمه گر و همچنین وزارت بهداشت به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز کشیده شد. وی نظری بر خلاف مسئولان تامین اجتماعی داشت و گفت تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بدهکار است و اساسا وزارت بهداشت خدمت ارائه می دهد و تامین اجتماعی خریدار خدمت است.

البته شیخ الاسلامی تمامی بدهیهای تامین اجتماعی را رد نکرد و تائید کرد که وزارت بهداشت نیز مبالغی در زمینه داروها و مصدومان ترافیکی به تامین اجتماعی بدهکار است.

در این میان مسئولان تامین اجتماعی نیز بارها اعلام کردند که آمادگی این را دارند که کمیته ای مشترک با حضور وزارت بهداشت تشکیل داده و به موضوع بدهیها رسیدگی و تکلیف آن مشخص شود اما وزارت بهداشت عکس العملی در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش پیشنهاد از خود نشان نداد.

اما در جدیدترین اظهار نظرها، حافظی این هفته در نشست خبری خود اعلام کرد که برآوردهای به عمل آمده از اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت 196 میلیارد تومان و بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی 206 میلیارد تومان است به همین دلیل در مجموع این وزارت بهداشت است که 10 میلیارد تومان به ما بدهی دارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که بدهی وزارت بهداشت در سال 88 ، 5.1 میلیارد تومان، در سال 89 ، 43 میلیارد تومان و تا پایان آبان ماه امسال نیز به 158 میلیارد تومان رسیده است در حالیکه بدهی ما به بیمارستانها مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهرماه است که در مجموع 196 میلیارد تومان می شود.

حافظی با اشاره به اینکه تمامی اسناد این بدهی ها و مطالبات موجود است، تاکید کرد: تا پایان خردادماه مطالبات وزارت بهداشت کاملا تصفیه شده است و اسناد آبانماه آنها نیز برای پرداخت هنوز به سازمان تحویل داده نشده است.

با این همه به نظر می رسد با سخنان مدیرعامل تامین اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک که وی مبنی بر بدهکار بودن وزارت بهداشت ارائه کرده چالش میان این دو دستگاه وارد مرحله جدیدی شود و قابل پیش بینی است که وزارت بهداشت نیز که در طی این سالها همیشه تاخیرهای پرداخت تامین اجتماعی را دلیل بسیاری از مشکلات خود عنوان کرده اکنون به آسانی زیر بار اظهارات اخیر حافظی نرود...