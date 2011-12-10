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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

بیانیه حزب الله لبنان:

شورای امنیت مدافع تجاوزات اسرائیل است/ تجاوز به غزه متوقف شود

شورای امنیت مدافع تجاوزات اسرائیل است/ تجاوز به غزه متوقف شود

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از واکنش منفعلانه اتحادیه عرب در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه، شورای امنیت را حامی اشغالگران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوارغزه از همه کشورهای عربی و آزادگان جهان خواست از ملت فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست حمایت کنند.

در این بیانیه آمده است: این تجاوزات در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و در سایه سکوت کشورهای عربی و اتحادیه عرب صورت می گیرد.

حزب الله لبنان بیان کرد: اتحادیه عرب و نهادهای وابسته به آن اقدامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها انجام نمی دهند.

بیانیه فوق ذکر کرد: نهادهای جهانی و در راس آن شورای امنیت به ملت فلسطین بی اعتناست و همواره در کنار اشغالگران ایستاده و فقط به محکومیت صرف بدون اینکه اقدام عملی انجام دهد بسنده کرده است.

شایان ذکر است که در اثر حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شمار از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 1479749

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