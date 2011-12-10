به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیدی اظهار داشت: همزمانی برگزاری دومین همایش فناوریهای نوین صنعت ساختمان در کنار هشتمین نمایشگاه بینالمللی مسکن و انبوه سازی میتواند از لحاظ کیفی و فرهنگ سازی اثرات قابل ملاحظهای در روند صنعتی سازی و استفاده از فناوریهای نوین ساختمان در ساخت و سازهای کشور داشته باشد.
وی ضمن ابراز خشنودی از همزمانی برگزاری این دو رویداد اثرگذار در حوزه ساخت و ساز کشور گفت: برگزاری همزمان دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان و هشتمین نمایشگاه بینالمللی مسکن و انبوه سازی حرکت خوبی در راستای تخصصی سازی صنعت ساختمان در کشور است.
مدیر عامل شرکت نمایشگاه بینالمللی مشهد با اشاره به استقرار دفتر کشوری صنعتی سازی در شهر مشهد اظهار داشت: استقرار دفتر کشوری صنعتی سازی در استان خراسان رضوی و شهر مشهد از توفیقات بسیار خوب استانی است.
سیدی در رابطه با مشخصات برگزاری هشتمین نمایشگاه بینالمللی مسکن و انبوه سازی گفت: نمایشگاه مسکن و انبوهسازی امسال با رویکرد صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان از تاریخ 21 تا 25 آذرماه با حضور نزدیک به 200شرکت در قالب 500غرفه از 12 استان و هفت کشور مختلف برگزار میشود.
وی نمایشگاه بینالمللی مسکن و انبوه سازی امسال را با 100 درصد رشد نسبت به سال گذشته پیشبینی کرد و اظهار داشت: نمایشگاه مسکن و انبوه سازی امسال به لحاظ کیفیت و حتی کمیت و متراژ زیر بنایی از رشد قابل ملاحظهای نسبت به سال گذشته برخوردار است.
مدیرعامل نمایشگاه بینالمللی مشهد تاکید کرد: با افزایش متراژ نمایشگاه به حدود ده هزار متر مربع امکان طرح موضوعاتی عنوان شده در نمایشگاه فراهم شود.
سیدی ضمن معرفی شرکت کنندگان خارجی این نمایشگاه گفت: نمایندگانی از کشورهای آلمان، ترکیه، کویت، ایتالیا، ژاپن، چین و ارمنستان در هشتمین نمایشگاه بینالمللی مسکن و انبوه سازی شرکت و حضور فعال دارند.
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