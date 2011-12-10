مشترکان آب در یزد از یخ زدگی کنتور و تاسیسات آب جلوگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اسماعیلی اظهار داشت: همزمان با آغاز فصل سرما و یخبندان شرکت آبفای استان یزد به مشترکان هشدار داد تا با پوشش مناسب از یخ زدگی کنتور و تأسیسات آب جلوگیری کنند.

وی افزود: در فصلهای سرد و با توجه به احتمال ادامه روند سرما و یخبندان، نگهداری بهینه از کنتورهای آب و لوله های روباز برای جلوگیری از یخ زدگی و خسارات احتمالی توسط مشترکان ضروری است.

اسماعیلی با اشاره به تمهیدات در نظر گفته شده در فصل زمستان عنوان کرد: با توجه به شبهای سرد زمستان و احتمال وجود یخبندان، به منظور جلوگیری از یخ زدگی تاسیسات آب منازل، لازم است مشترکان نکات ایمنی را مورد توجه و استفاده قرار دهند.

وی عنوان کرد: تخلیه کردن آب لوله های غیر ضروری که در زمستان مورد استفاده نیست همچنین عایق بندی لوله هایی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرند، استفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب که در حیاط نصب شده اند به ویژه کنتورهای دیواری، قطع آب واحدهای خالی از سکونت و مراقبت مستمر در طول زمستان از مواردی است که مشترکان باید برای جلوگیری از یخ زدگی رعایت کنند.