حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ایام سوگواری سالار شهیدان گفت: همه روزه در 5 ایستگاه مترو تهران 10 نمایش تعزیه خوانی به وسیله تعزیه گردانان توانمند برگزار می شود که این ایستگاهها عبرت از دروازه دولت‘ ولی عصر‘ شهدا‘ انقلاب و امام خمینی است.



رئیس شورای فرهنگی شرکت بهره‌برداری متروی تهران با اعلام اینکه همه روزه بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر در شهر زیر زمینی مترو رفت و آمد میکنند افزود: این فضا و میزان رفت و آمد شهروندان فرصت خوبی برای نشر و ترویج فرهنگ عاشورایی است.



وی با تاکید بر اینکه مردم باید به صورت دقیق در جریان وقایع عاشورای حسینی قرار گیرند افزود: سوگواری سالارشهیدان و خانواده بزرگوارشان اهمیت ویژه ای دارد اما مهمتر آن است که مردم بدانند به چه دلیل و برای چه چیزی عزاداری میکنند.

مردم باید بدانند دلیل توجه خاص به دهه محرم چیست تا عزاداری هایشان با علم آگاهی باشد.



حسینی با تاکید بر اینکه سوگواری با علم و آگاهی باعث می‌شود افراد با اعتقاد قلبی بیشتری سوگواری کنند گفت: اتفاقات ایام محرم را در تعزیه ها برای مردم به تصویر می‌کشیم زیرا اگر مردم بدانند این عزاداریها برای چیست، ایمانشان محکمتر می‌شود.



رئیس شورای فرهنگی بهره برداری متروی تهران از استقبال مردم برای تماشای این تعزیه ها خبر داد و گفت: درگذشته تئاترهایی در ایستگاههای مترو برگزار کردیم که مورد استقبال مردم قرارگرفت و چون اهمیت وقایع محرم در نزد شیعیان بالاتر است، برای نگاه کردن به تعزیه وقت بیشتری می‌گذارند.



وی اهمیت فرهنگ سازی به ویژه در مسایل دینی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اکنون فضای بزرگ ایستگاههای مترو را دراختیار داریم که همه اقشار جامعه در آن رفت و آمد میکنند و چون جامعه تا حدودی با مشکلات فرهنگی رو به رو است، از فضای مترو نهایت استفاده را میبریم تا به اهداف عالیه نظام اسلامی که نهادینه کردن باورهای دینی در قلوب مسلمانان به ویژه شیعیان است، برسیم.