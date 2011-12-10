به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید منصور رایگانی روز شنبه در نشست خبری پانزدهمین کنگره سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی، گفت: افزایش جمعیت سالمند کشور و بالا بودن آمار تصادفات که منجر به نقص عضو و معلولیت می شود، زمینه ساز گسترش علوم مربوط به طب فیزیکی و توانبخشی شده است.

رئیس پانزدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی، طب توانبخشی، طب فیزیکی و الکترودیاگنوز (روشهای تشخیصی) را سه حیطه عمده فعالیت متخصصان طب فیزیکی دانست و افزود: ارائه خدمات در طب توانبخشی، افزایش کیفیت زندگی و عملکرد بهتر افراد را به دنبال خواهد داشت در این صورت افرادی که دچار معلولیت شوند می‌آموزند که چگونه با ناتوانی خود کنار بیایند. در انجام فعالیتهای روزمره‌شان مستقل بوده و حداقل وابستگی را به اطرافیان خود داشته باشند.

رایگانی ادامه داد: به کمک طب فیزیکی سعی می‌کنیم با حداقل هزینه بیشترین بهره برداری را به کمک تجویز ورزشهای خاص و استفاده از وسایل فیزیکی مناسب برای بیماران خود داشته باشیم.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توانبخشی نیاز امروز جامعه و پزشکی فرداست به گونه‌ای که اقدامات توانبخشی و برگرداندن افراد به زندگی از ضروریات زندگی افراد نیازمند به ارائه این خدمات خواهد شد.

رایگانی ضمن بیان این مطلب که وضعیت طب فیزیکی حداقل از نظر وجود نیروهای متخصص و جنبه‌های علمی در مقایسه با کشورهای اطراف مناسب است، افزود: اقدامات توانبخشی نیازمند حمایت است. از جمله موارد مغفول در این حوزه، عدم تخصیص بخشهای بستری مناسب برای نیازمندان به این خدمات و همچنین عدم پوشش مناسب بیمه‌ای از سوی سازمانهای بیمه‌گر و سایر نهادهای ذیربط است که لازم است مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم حداقل در مراکز آموزشی طب فیزیکی مشکل بستری مددجویان حل شود.

رئیس پانزدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی ورزش همگانی را برای تمامی افراد مناسب عنوان کرد و گفت: با این حال انجام هرگونه ورزش برای بیماران بدون تجویز پزشک توصیه نمی‌شود ضمن آن که بهتر است افراد بالای 45 سال سن حتی اگر مشکل خاصی هم نداشتند قبل از شروع ورزش از نظر مشکلات اسکلتی، عضلانی و قلبی توسط متخصص بررسی شوند.

رایگانی در خصوص هیدروتراپی (آب درمانی) افزود: آب درمانی یکی از راههای درمان بیماریهای اسکلتی و عضلانی است اما یک روش مشخص و ثابت برای درمان همه بیماریها نیست و تنها می‌تواند پس از تجویز پزشک کاربرد داشته باشد. به عنوان مثال آب درمانی برای شخصی که عمل تعویض مفصل زانو داشته است می‌تواند موثر واقع شود.

رئیس مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی درباره چگونگی مصرف کورتون در بیماران مبتلا به دیسک گردن نیز گفت: از داروهای کورتونی در مواردی که فتق دیسک گردن منجر به فشار روی ریشه‌های عصبی و در نتیجه ایجاد التهاب و درد شده باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد اما باید توجه کرد استفاده از کورتون باید با نظارت خاص، دوز مشخص و تجویز پزشک صورت پذیرد.

وی با اعلام این مطلب که نباید از روشهای درمانی نوین چون لیزرتراپی، مغناطیس درمانی و نور درمانی انتظار اثرات معجزه آسا داشت، گفت: این روشها در حیطه طب فیزیکی عمدتا برحسب مورد بیماری و برای سندرمهای درد می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما نباید روش جایگزین درمان محسوب شود.

رایگانی همچنین شایعترین بیماریهای اسکلتی عضلانی را سندرمهای دردهای عضلانی که عمدتا به علت وضعیت نامناسب فعالیت و کار کردن ایجاد می‌شود دانست و عنوان کرد: کمردرد و آرتروز مفاصل مختلف از جمله بیماریهایی هستند که شیوع دارند.